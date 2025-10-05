Зад волана на автомобила е бил 30-годишният Нейко Нейков от Стара Загора

8228 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

Видеоклип, заснет от зрител на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир", показва момента, в който един от автомобилите излита от трасето и помита хората, стоящи до мантинелата.

При катастрофата, станала в 11.10 часа на завой по пътя за ж.к. "Виница", в района на Аладжа манастир, загина 60-годишен мъж, а други 8 зрители са ранени. Една от пострадалите - 27-годишна жена, е в реанимация с опасност за живота. Още трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, а останалите трима пострадали са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение.

На кадрите се вижда как пилотът на състезателната кола не успява да вземе завоя, автомобилът връхлита върху мантинелата, разкъсва я и помита застаналите зад нея хора.

От Автомобилната федерация на България, които са организатори на ралито, което е част от Националния шампионат по планинско катерене, съобщиха, че автомобилът Renault Clio, клас HC3, е управляван от Нейко Нейков (АСК "Стара Загора ").

Организаторите, заедно с спортните комисари и отговорните институции, прекратиха състезанието. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пък разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

От Окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

30-годишният водач на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седна зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Варна.

Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че в района на инцидента е имало поставени предупредителна табела и лента.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция.

