В критично състояние е, интубирана, с ампутиран крак, предстоят ѝ много операции, съобщи бащата на Сияна Николай Попов

1330 Снимки: facebook.com/nikolaj.popov.9

27-годишната Албена Станчева, самотна майка на 3-годишно момиченце, е тежко пострадалата от вчерашната катастрофа на планинското изкачване "Аладжа манастир". В момента е в критично състояние в болница във Варна, интубирана, с ампутиран крак, предстоят ѝ много операции.

Това съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна. Той разказа, че майката на Албена го е помолила да даде гласност на тази трагедия.

"Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ...", написа Попов във фейсбук.

По думите му никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на мястото, където автомобилът на пилота Нейко Нейков излезе от пътя. "Напротив платили са дори билет за вход. Историите за табели със забрана и други подобни не са верни", твърди Попов.

Той настоява за поемане на отговорност от всички замесени в трагедията и изразява надежда разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

Вчера спортният директор на надпреварата Слави Славов заяви, че пострадалите са се намирали на място, забранено за публика.

Днес кръвният тест на Нейков се оказа отрицателен за наркотици и от прокуратурата го пуснаха без обвинения.

