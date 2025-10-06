27-годишната Албена Станчева, самотна майка на 3-годишно момиченце, е тежко пострадалата от вчерашната катастрофа на планинското изкачване "Аладжа манастир". В момента е в критично състояние в болница във Варна, интубирана, с ампутиран крак, предстоят ѝ много операции.

Войната по пътищата

Това съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна. Той разказа, че майката на Албена го е помолила да даде гласност на тази трагедия.

"Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ...", написа Попов във фейсбук.

По думите му никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на мястото, където автомобилът на пилота Нейко Нейков излезе от пътя. "Напротив платили са дори билет за вход. Историите за табели със забрана и други подобни не са верни", твърди Попов.

Той настоява за поемане на отговорност от всички замесени в трагедията и изразява надежда разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)
Виж още Вижте мига, в който състезателната кола се врязва в хората на рали край Варна (видео)

Вчера спортният директор на надпреварата Слави Славов заяви, че пострадалите са се намирали на място, забранено за публика.

Днес кръвният тест на Нейков се оказа отрицателен за наркотици и от прокуратурата го пуснаха без обвинения.

ИЗБРАНО
Наркотици, насилие, разводи: Истината, която стои зад култовия сериал "Спасители на плажа" Лайф
Наркотици, насилие, разводи: Истината, която стои зад култовия сериал "Спасители на плажа"
12888
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби Корнер
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби
5911
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино Бизнес
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино
5732
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю) IT
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю)
8876
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
8000
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята Trip
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята
3033
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
1043
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
1638
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
13546