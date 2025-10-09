В дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града, сме подложени на поредната порция институционален натиск, заяви Надежда Бобчева

4860 Снимка: СО

Софийската градска прокуратура е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за боклук Николай Савов, обявиха от СО.

"В разгара на кризата с отпадъците - в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града, двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск", заяви тази сутрин зам.-кметът по екология на Столичната община.

В полученото от СГП писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева - в утрешния ден (10.10.2025 г.).

Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", където СО в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда, допълват от градската управа.

"През последните месеци СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци - бел. ред.) беше подложено на множество проверки от различни държавни органи, включително по отношение на организацията на дейностите по третиране на отпадъци и процедурите за контрол върху подизпълнители", заявиха от Общината.

Паралелно с това предприятието сигнализира компетентните институции, включително прокуратурата, за наличие на опасни болнични отпадъци, открити от негови служители в хода на ежедневната работа.

"Въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства, липсва реакция от страна на прокуратурата, докато сега - в момент на активна кризисна намеса - ръководителите на двете звена, от които зависи изпълнението на общинските функции, са призовани за разпит, който е поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип", заявиха от СО.

"Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем.", заяви Бобчева.

Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.

На този етап от прокуратурата отказват информация, съобщи bTV.

