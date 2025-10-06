Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци, заяви заместник-кметът Надежда Бобчева

2241 Снимка: БТА

Заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева инструктира екипи от доброволци, които ще дават информация на гражданите какво да се прави с отпадъците в столичните райони "Люлин" и "Красно село", както и ще предоставят съвети, свързани с рециклирането.

Кофите за отпадъци в кварталите обаче продължават да преливат, видя репортер на Dir.bg.

Столичната община от вчера въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село".

Апелирам гражданите да спазват правилата и да използват големите сиви контейнери, каза Бобчева, цитирана от БТА. Тя призова през следващите две седмици гражданите да не изхвърлят мебели, зелени и едрогабаритни отпадъци около контейнерите в тези два района. "Ако няма как, нека използват местата в съседните райони, където сметопочистването не е нарушено", добави Бобчева.

Заместник-кметът призова жителите също да разделят и рециклират отпадъците като картон, стъкло и хартия, които трябва да попадат в цветните контейнери, тъй като тяхното сметосъбиране също не е нарушено. Бобчева отбеляза, че е важно да се поддържа чистота и да се помага на по-възрастните хора в този процес. За момента всичко върви по план и сме мобилизирали цялата техника, с която разполагаме, заяви тя.

Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия, каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. Имаме наблюдение за опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране, заяви той. Възложил съм на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти, добави Неделков.

Ситуацията дава възможност да изградим по-добри навици за разделно събиране на отпадъците, каза доброволецът Радослав Иванов. Нека всички да помислят по-сериозно за компостиране, защото голяма част от битовия отпадък, който генерираме, са обелки, които могат да бъдат използвани по друг начин, призова той. Ако си поставим мелници в мивките, можем да достигнем до едно малко пликче боклук на седмица, което да изхвърляме в сивите контейнери, обясни Иванов.

