Словашки съд днес оправда супербогатия бизнесмен Мариан Кочнер по обвинение, че е поръчал убийството на разследващия журналист Ян Куциак и неговата годеница през февруари 2018 г.

Съдия Ружена Сабова от Специализирания наказателен съд, заседаващ в град Пезинок, обяви решението на съдебния състав, което оправдава и предполагаемата му съучастничка Алена Жужова. Третият обвиняем по делото Томаш Сабо бе признат за виновен и осъден на 25 години затвор, предаде Асошиейтед прес.

Присъдите подлежат на обжалване.

Според словашки медии съдът е наложил на Кочнер глоба от 5000 евро за незаконно притежение на оръжие.

Кочнер, който излежава произнесена в началото на годината присъда от 19 години затвор за фалшифициране на документи, присъства днес в съдебната зала при произнасяне на присъдата.

Оправдателната присъда е доказателство за огромен провал на разследващите органи и съдебната власт, коментират местни медии.

