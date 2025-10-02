ВКС е приел, че след като неговата времева компетентност е изтекла по закон, Сарафов към днешна дата не е компетентен да действа като главен прокурор, заяви доцент Деяна Марчева

305 Снимка: БТА

"Съдът оттук нататък ще разглежда всички актове на главния прокурор Борислав Сарафов като нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган." Това заяви пред bTV доц. Деяна Марчева, преподавател по Конституционно право, след като по-рано два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.

"ВКС е приел, че след като неговата времева компетентност е изтекла по закон, той към днешна дата не е компетентен да действа като главен прокурор. Оттук нататък по всяко дело, всеки един акт на главния прокурор рискува, като попадне в съда, да бъде тълкуван като нищожен. Съдът е този, който решава дали пред него е компетентен орган, или не", коментира доц. Марчева.

По думите ѝ "нямаме такова генерално действие за обявяване на нищожни на всички актове на главния прокурор".

"Във всяко отделно производство всяка заинтересована страна може да се позове на нищожност на тези актове и съдът ще преценява за всяко конкретно дело", поясни още доц. Марчева.

И добави, че оттук нататък следва ВСС да изпълни задължението си и да проведе процедурата за избор на нов главен прокурор.

"У нас законът е в риск, защото в продължение на години парламентът не изпълнява задълженията си да излъчи конституционните органи - инспектората и ВСС. Но в случая топката е по-скоро в прокурорската колегия и във ВСС, които биха могли да изберат друг и.ф. главен прокурор или да проведат процедура за избор на главен прокурор", коментира доц. Деяна Марчева.

Малко по-рано с две разпореждания от днес - едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. Върховните касационни магистрати посочват, че според последните законови поправки Борислав Сарафов е имал право да остане на поста до 21 юли.

"Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата", посочват още от държавното обвинение.

Това включва решенията на Борислав Сарафов да премести в София разследването на гибелта на 12-годишната Сияна Попова, която загина при катастрофа край Плевен, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в "Слънчев бряг", след което загина 35-годишната Христина Здравкова, а 4-годишният й син Мартин е с тежки травми.

