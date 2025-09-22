„Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация“, допълва бившият зам.-кмет на Варна

Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи.

Подчертавам ясно: В тях не съм уличил кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация, това написа във Фейсбук бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов.

Диан Иванов обяви, че е дал показанията си пред антикорупционната комисия по разследването срещу кмета на Варна и още трима под натиск. Заявление за тези твърдения Иванов е подал пред прокуратурата. Той е основният свидетел по случая.

Диан Иванов посочи още, че показанията му, освен че са дадени под натиск, са и неверни, и изрази готовност в присъствие на адвокат и пред съдия да даде показания за въпросния разпит.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста. Съдия Ани Захариева посочи, че от гласните и писмени доказателства по делото продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен.

Защитникът на Коцев адвокат Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди 10 месеца, с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Впоследствие съставът на второинстанционния съд, който трябваше да преразгледа искането, си направи отвод. Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки, ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер.

Два дни след това апелативният съдия Георги Ушев, част от втория състав, назначен да преразгледа мярката за неотклонение на Коцев, също си направи отвод. Съображенията му са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

