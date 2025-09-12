Гражданите носеха плакати с послания като "Свобода за Варна, свобода за Благо" и "Не искам слуга, искам главен прокурор"

Протестиращи блокираха движението пред Съдебната палата в София с искане за независим съд и върховенство на правото. Те се обявиха и против "завладените институции" и в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Организатор на протеста беше инициативата "Правосъдие за всеки". Демонстрацията завърши с шествие, стигнало до триъгълника на властта.

Тук съм, защото съм възмутена какво се прави с кмета на Варна, той е третиран като престъпник, заяви протестиращ и допълни, че престъпници се пускат от ареста, но не и човек като Благомир Коцев, предава БТА.

Сред присъстващите на протеста бяха съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков, председателят на ПП Асен Василев и бившият съпредседател на партията Кирил Петков, кметът на София Васил Терзиев и адвокатът на обвиняемия кмет Коцев Ина Лулчева.

Гражданите носеха плакати с послания като "Свобода за Варна, свобода за Благо" и "Не искам слуга, искам главен прокурор".

На протеста имаше представители на "Демократи за силна България", които събират подписка "Не на Руския анклав на язовир "Искър".

Малко по-късно протестиращите тръгнах на шествие до триъгълника на властта, с което завърши и демонстрацията в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев, предава БТА.

Протестиращите минаха покрай сградата на антикорупционната комисия и спряха в пространството между президентството, Народното събрание и Министерския съвет.

Трябва да се борим всеки ден и да убедим другите защо е важно, заяви пред протестиращите кметът на София Васил Терзиев. Не трябва да ни е страх, защото, когато сме единни и продължаваме всеки ден да избираме да не ни е страх, ние ще успеем, посочи той.

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев обяви, че ще бъде публикувано името на съдията, защото той е трябвало да отсъди в името на народа и е редно народът да знае кой е той, за да може да му каже дали е отсъдил в негово име. Това е само началото, заяви Василев.

Кирил Петков, бившият съпредседател на ПП, посочи, че адвокатът на Коцев Ина Лулчева е направила "невероятна защита", но съдията се е държал като прокурор. "Кои са истинските виновници - Борисов и Пеевски", обърна се към протестиращите той. Не може да си мислят, че ще им се размине просто така, трябва да станем по-радикални, добави Петков.

Трябва да подкрепяме тези държани в ареста хора, да не се страхуваме и продължаваме нататък, призова адвокат Лулчева. Толерира се в извършването на престъпления, това е неприемливо, заяви тя.

Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов отбеляза, че това е политическо дело, а Коцев е политически затворник. Варна го обича, заяви Попов и апелира да не се допуска Благомир Коцев да не излезе на свобода.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативeн съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

По-рано днес съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Това е третото искане на защитата за по-лека мярка спрямо него.

