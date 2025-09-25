Украинският президент обеща да поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня

1199 Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura/БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в предаването "Шоуто на Axios", че не възнамерява да ръководи страната си в мирно време. Държавният глава също така обеща да поиска от парламента в Киев да организира избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня.

На въпроса дали би смятал работата си за приключена, когато войната приключи, Зеленски каза, че би бил "готов" да се оттегли. "Целта ми е да приключа войната, а не да продължа да се кандидатирам за поста", каза той.

Изборите в Украйна бяха отложени за неопределено време поради войната - факт, който бива критикуван, включително от американския президент Доналд Тръмп.

Зеленски отбеляза, че ситуацията със сигурността и конституцията на Украйна "представляват предизвикателства", но той вярва, че изборите са възможни.

Володимир Зеленски даде интервюто в Ню Йорк непосредствено преди да напусне Общото събрание на ООН, за да се върне в Киев. На въпроса дали ще се ангажира да проведе избори, ако бъде договорено многомесечно прекратяване на огъня, той отговори с "да". Украинският президент каза, че е казал на Тръмп , когато са се срещнали във вторник, че ако има прекратяване на огъня, "можем да използваме този период от време и аз мога да дам този сигнал на парламента".

Зеленски каза, че разбира, че хората може да искат "лидер с нов мандат", който да вземе важните решения, необходими за постигане на дългосрочен мир.

Той отбеляза, че опасенията за сигурност биха затруднили организирането на избори, но вярва, че това може да се направи.

Зеленски беше избран с убедителна разлика през 2019 г. Ако не беше войната, петгодишният му мандат щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на СВО. През февруари Тръмп обаче заяви, че рейтингът на Зеленски е спаднал до 4%, но повечето последни проучвания дават по-високи резултати.

Володимир Зеленски се сблъска с първите големи вътрешни протести по време на войната през юли, след като парламентарните му съюзници предприеха действия за отслабване на независимите антикорупционни агенции на Украйна. Въпреки че ходът беше бързо отменен, той породи опасения относно демократичната траектория на страната под неговото ръководство.

Ако Зеленски одобри законопроект за организиране на избори, който вероятно ще бъде приет лесно, предвид голямото мнозинство на партията му в парламента, допълва axios.

Изборите са изрично забранени съгласно конституцията на Украйна по време на военно положение. И дори ако това бъде преодоляно, ситуацията със сигурността би направила логистиката изключително трудна, пише още изданието. Около 20% от Украйна е окупирана от Русия и милиони украинци са разселени. Цялата страна е в обсега на руски удари.

"По време на прекратяването на огъня, мисля, че сигурността може да даде възможност за провеждане на избори. Може да е така", каза Зеленски.

Украинският президент заяви още пред " Шоуто на Аксиос ", че ако Русия не сложи край на войната, служителите, работещи в Кремъл, трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище.

Зеленски заяви, че има изричната подкрепа на президента Тръмп за удари по руски цели като енергийна инфраструктура и оръжейни фабрики. И добави, че ако Киев получи допълнителни оръжия с голям обсег от САЩ, "ще ги използваме".

