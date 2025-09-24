Зеленски пред ООН: Украинците са миролюбив народ, затова инвестираме в отбрана
Все още не е постигнато примирие в Украйна, защото Русия отказва, каза украинският президент пред Общото събрание
Русия - Украйна
"Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, а в залата го слушаше и съпругата му Олена Зеленска.
По думите на украинския президент все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва".
"Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана", заяви украинският президент.
Зеленски повтори същността на тезата на американския президент Доналд Тръмп, който вчера критикува ООН, че с изявления не се спират войни.
"Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно", каза украинският президент, цитиран от БТА.
Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия.
Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание в речта си и на ситуацията в Сирия.
"Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност", каза той.
Също така, Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще представи неотдавна 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.