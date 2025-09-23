Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс.

Тръмп

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, "с които НАТО да прави каквото иска".

От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент каза също, че на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение за обещаните гаранции за сигурност.

Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.

Тръмп пред ООН: Европа е нападната от нелегални чужденци
Виж още Тръмп пред ООН: Европа е нападната от нелегални чужденци

 Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в своето въздушно пространство

Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, съобщи БТА.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

Зеленски определи разговорите си с Тръмп като много добри и конструктивни

Украинският президент Володимир Зеленски описа разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". Основните теми включваха ситуацията на бойното поле и спада на руската икономика.

Украинският лидер заяви това по време на пресконференция в Ню Йорк след срещата си с Тръмп, съобщава кореспондент на Укринформ. "Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.

Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".

Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може да изиграе ролята на "решаващ фактор" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
20080
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола Корнер
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола
14805
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
6076
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
10812
Б.Т.Р. с концерт на 8 октомври в зала 1 на НДК и Турне в Европа през октомври и ноември Impressio
Б.Т.Р. с концерт на 8 октомври в зала 1 на НДК и Турне в Европа през октомври и ноември
563
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
4670
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
8905
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
1222
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
1247
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
5637