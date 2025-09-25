4631 Снимка: БТА/АР

Бившият френски президент Никола Саркози беше признат за виновен в престъпен заговор по делото, свързано с получаване на милиони евро незаконни средства от покойния либийски лидер полковник Муамар Кадафи, съобщи Би Би Си.

Наказателният съд в Париж оправда бившия държавен глава по всички други обвинения, включително пасивна корупция и незаконно финансиране на кампания. Прокуратурата настоява за 7-годишна ефективна присъда.

Никола Саркози, който твърди, че делото е политически мотивирано, беше обвинен в използване на средствата от Кадафи за финансиране на предизборната си кампания през 2007 г. В замяна френските прокурори смятат, че на либийския лидер е обещана помощ за възстановяване на авторитета на Триполи на световната сцена.

70-годишният Саркози беше президент на Франция от 2007 до 2012 г.

Разследването стартира през 2013 г., две години след като Сайф ал Ислам, син на тогавашния либийски лидер, за първи път обвини Никола Саркози, че е взел милиони от парите на баща му за финансиране на кампанията си.

На следващата година ливанският бизнесмен Зиад Такиедин, който дълго време е действал като посредник между Франция и Близкия изток, заяви, че е имал писмени доказателства, че кампанията на Саркози е била "обилно" финансирана от Триполи и че плащанията на стойност 50 милиона евро са продължили и след като той е станал президент.

Съпругата на Саркози, бившият супермодел и певица Карла Бруни-Саркози, беше обвинена миналата година в укриване на доказателства, свързани със случая "Кадафи", и в сътрудничество с нарушители за извършване на измами, като тя отхвърля и двете обвинения.

След като загуби кандидатурата си за преизбиране през 2012 г., Саркози е обект на няколко криминални разследвания.

Той също така обжалва решение от февруари 2024 г., с което бе признат за виновен в преразход по време на кампанията му за преизбиране през 2012 г., след което е наел PR фирма, за да го прикрие. Той получи едногодишна присъда, от която шест месеца са условни.

През 2021 г. бившият френски президент бе признат за виновен и в опит за подкупване на съдия през 2014 г. и така стана първият бивш държавен глава, осъден на лишаване от свобода. През декември апелативният съд в Париж постанови, че той може да излежава присъдата си у дома, носейки електронна гривна, вместо да влиза в затвора.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.