Молдовският бизнесмен и бивш политик Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с обвинение в кражбата на 1 милиард долара, бе екстрадиран днес в Молдова от Гърция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Онлайн изданието "NewsMaker.md", излъчващо на живо от летището, показа как хора в тъмни униформи извеждат от кацналия самолет мъж с бяла риза и тъмна шапка, чиито ръце са вързани зад гърба, и го качват в паркиран наблизо автомобил.

Пристигане на Плахотнюк се случва само няколко дни преди важните парламентарни избори в Молдова, в които управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) вероятно ще се бори да запази мнозинството си на фона на недоволството на избирателите от икономическите трудности и бавния напретък в борбата с корупцията.

Снимка: БТА/АР

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е един от главните заподозрени в "кражбата на века" в Молдова - изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара - сума, равняваща се по онова време на 12 процента от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да е било престъпление.

Не съм откраднал 1 млрд. долара: Задържан молдовски олигарх иска да изчисти името си
Виж още Не съм откраднал 1 млрд. долара: Задържан молдовски олигарх иска да изчисти името си

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и беше заместник-председател на парламента.

Снимка: БТА/АР

През 2023 г. Европейския съюз наложи санкции на Плахотнюк и шестима други за действия, които се смята, че са дестабилизирали и подкопали териториалната цялост на Молдова и съседна Украйна.

Снимка: БТА/АР

Според гръцката полиция 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 страни от 2023 г. Полицията го арестува на летището в Атина през юли, след като се качил на самолет за Дубай. Бизнесменът е задържан по заповед на Интерпол, в която се посочва, че той има 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.

Снимка: БТА/АР

ИЗБРАНО
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство? Лайф
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?
9881
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13417
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
5604
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
7794
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
3849
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк URBN
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
3897
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1142
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
10387
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
659