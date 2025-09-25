До изказването на Джей Ди Ванс се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна

2134 Снимка: Alexander Zemlianichenko/АР/БТА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи търпение по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

СБЛЪСЪК МЕЖДУ ПЪРВИТЕ ДИПЛОМАТИ

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

ЗЕЛЕНСКИ ПРИВЕТСТВА НОВАТА ЛИНИЯ НА ТРЪМП

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.

