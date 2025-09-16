Заедно с 21-годишния гражданин на Украйна е задържана и 17-годишна беларускиня за безпилотника над президентския дворец "Белведере"

Нова информация се появи относно последните два инцидента с дронове в Полша.

Граждани на Украйна и Беларус се оказаха двамата задържани за пускането на дрон снощи над президентския дворец "Белведере" във Варшава, а не двама беларуси, както първоначално обяви премиерът Доналд Туск, съобщиха полските медии, цитирани от Асошиейтед прес. В същото време ракета от полски изтребител, а не руски дрон е ударил покрива на къщата в полско село преди дни, когато бяха преброени общо 19 безпилотника, за които Варшава твърди, че са руски и поиска да бъде задействан Член 4 от договора на НАТО.

Първоначално обявената информация от полския премиер Доналд Туск снощи беше, че двама беларуски граждани са пуснали дрона над район, който се явява забранена зона заради намиращите се държавни сгради.

Полицията вече е уточнила кои са арестуваните - 21-годишен гражданин на Украйна и 17-годишна девойка от Беларус, предаде полската TVP info.

По информация на полския телевизионен канал младият украинец живее отдавна в Полша, а момичето е пристигнало в страната наскоро.

Варшава вече е уведомила Минск за ареста на беларускинята, заподозряна в използването на дрона в забранена зона, съобщи ТАСС, като цитира Външно министерство на Беларус. Минск заяви, че очаква правата на неговата гражданка да бъдат защитени.

"Отричаме слуховете, че става въпрос за мащабни шпионски действия", каза говорителят на министъра, координиращ специалните служби Яцек Добжински, добавяйки, че е твърде рано да бъдат потвърдени други подробности.

Дронът, забелязан да лети над президентския дворец "Белведере“ в столицата Варшава снощи, беше неутрализиран от Службата за държавна защита. Дронът летял "над чувствителни правителствени обекти, като улица "Паркова", уточнява БТА.

Премиерът Доналд Туск в понеделник вечерта първоначално съобщи, че са задържани "двама граждани на Беларус".

Все още не е ясно защо първоначалната информация е била невярна, но Службата за държавна защита с днешна дата заяви, че през нощта полицията е разпитала задържаните, уточнява БТА.

В същото време полски медии, цитирани от украински издания, твърдят, че не руски дрон е ударил покрива на къщата на полското семейство пенсионери, миналата седмица.

Попадението върху частния дом в полското село Вирики-Вола било от ракета от изтребител F-16, съобщава RBC-Ukraine, като цитира полската медия "Rzeczpospolita".

Изданието припомня, че след оглед на местопроизшествието, прокуратурата в Люблин не е разкрила подробности за това как точно е била повредена къщата в селото.

"Обектът все още не е идентифициран нито като дрон, нито като негови фрагменти", заявиха от прокуратурата. От своя страна, Агнешка Кемпка, говорител на Окръжната прокуратура в Люблин, отбеляза, че на този етап „не може да каже недвусмислено какво е паднало върху къщата“. Според нея огледите на място „са отговорили на определени въпроси“, но тя не може да разкрие такава информация.

Според източници на "Rzeczpospolita" в ключови структури на сигурността на страната, къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Тя е била насочена към руски дрон.

Полша е в повишена готовност след навлизането на множество руски дронове във въздушното пространство на страната миналата седмица, което европейските власти определиха като умишлена провокация. Тогава НАТО изпрати изтребители за свалянето на дроновете.

Инцидентът се случи на фона на засиленото напрежение в региона, след като навлезли от Украйна предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша на 11 септември.

Той съвпада и със съвместните военни учения на Русия с Беларус "Запад-2025", които полски представители, включително Туск, определиха като "агресивни".

