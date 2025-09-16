Двама беларуски граждани задържани в Полша заради дрон над президентския дворец
За акцията на Службата за държавна защита в центъра на Варшава съобщи премиерът Доналд Туск
Полската Служба за държавна защита (SOP) неутрализира снощи дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в социалната мрежа X.
Русия - Украйна
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025
"Белведере" се използва от президента на Полша за церемониални цели.
Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се, добави Туск.
Инцидентът се случи на фона на засиленото напрежение в региона, след като навлезли от Украйна предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша на 11 септември.
Той съвпада и със съвместните военни учения на Русия с Беларус "Запад-2025", които полски представители, включително Туск, определиха като "агресивни".
"Не търсете враг на Запад. Европейските съюзници не са се провалили в този момент на изпитание. Заплахата идва от Изтока и от всички, които се стремят да разрушат евроатлантическото единство", написа по-рано снощи Туск в X.