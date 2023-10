Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Румъния, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Той ще се срещне с президента Клаус Йоханис, с премиера Марчел Чолаку и с председателите на двете камари на парламента.

Според програмата Зеленски ще бъде приет в президентския дворец "Котрочени" от румънския си колега в 13 ч. След разговорите двамата президенти ще направят съвместни изявления за медиите.

Украинският президент ще има среща с премиера Марчел Чолаку в правителствения дворец "Виктория".

Според парламентарни източници, цитирани от Аджерпрес, Зеленски обаче е отменил планираната си реч пред парламента, която трябваше да произнесе в 17.00 ч.

"Пристигнах в Букурещ, Румъния, за разговори с Клаус Йоханис и за подсилване на нашите добри съседски отношения", написа в платформата Екс (доскоро Туитър) украинският президент.

"Украйна е признателна за подкрепата на Румъния, която прави нашата страна по-силна, както и за конструктивната й солидарност, която позволява на нашите страни да бъдат доставчици на сигурност, особено в областта на продоволствената сигурност", посочи още Зеленски.

По думите му двете страни са изградили сътрудничество, което може да бъде разширено и което "подкрепя стабилността за много други страни".

"Ще обсъдим по-нататъшното сътрудничество в областта на сигурността, развитието на авиационни и други коалиции, укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, архитектурата на сигурността в Черно море и отношенията ни с партньорите", отбелязва в съобщението си украинският президент.

"Румъния е приятел, който ни се притече на помощ в най-мрачния ни ден и чиято подкрепа става все по-силна с времето. Сигурен съм, че това посещение ще бъде от полза и за двата ни народа", подчертава още Зеленски.

Това е първото официално посещение на Володимир Зеленски в Румъния, отбелязват местните медии.

