Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще участва чрез видеоконферентна връзка в церемонията по зареждането на ядрено гориво в първата турска атомна електроцентрала "Аккую" (в окръг Мерсин, Южна Турция), съобщиха от Дирекцията по комуникации към турското президентство.

Дирекцията по комуникации към турското президентство късно снощи опроверга твърдения, че президентът е получил инфаркт и е хоспитализиран. От Дирекцията съобщиха още, че планираният митинг на Ердоган в град Мерсин ще се проведе на друга дата, предаде БТА.

Турският президент съобщи рано сутринта вчера в акаунта си в Туитър, че е отменил планираните си за деня публични изяви по съвет на лекари. На 25 април се наложи Ердоган за кратко да прекъсне телевизионно интервю на живо, тъй като почувствал неразположение. По-късно той каза, че е имал неразположение със стомаха.

During an interview with the Ülke TV channel, #Turkish President #Erdogan suddenly became ill, he began to faint. The interview was interrupted, the camera showed the editor-in-chief of Ülke TV, Hassan Ozturk, who tried to get up from his chair with the words "Advertising!". 1/2 pic.twitter.com/72VohQ7uUQ