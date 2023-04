Телевизионно предаване на живо с турския президент Реджеп Тайип Ердоган вчера вечерта беше съкратено поради неговото неразположение, предаде ТАСС.

Турският лидер заяви, че неразположението му е причинено от грип.

Ердоган отговаряше на въпроси на журналисти от "Канал 7" и телевизия "Юлке" в рамките на кампанията за президентските избори в Турция на 14 май. Няколко минути след началото на предаването излъчването бе спряно за 20 минути и по телевизията пуснаха реклами.

Когато предаването беше подновено, Ердоган каза на репортерите в студиото, че има "силни болки в стомаха".

Turkish President Recep Tayyip Erdogan suffered an unexpected health issue Tuesday evening during a live television interview, which abruptly stopped broadcasting before he returned to the program https://t.co/typgB13l8k