Земетресение с магнитуд 7 разтърси островите Тонга днес, съобщи Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Американската система за предупреждение заяви, че има заплаха от цунами след земетресението и каза, че са възможни опасни вълни по крайбрежията, разположени в радиус от 300 километра от епицентъра.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 километра и на 76 километра югоизточно от град Пангай, където живеят около 1,7 хиляди души, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от световните агенции.

Към момента няма информация за жертви или щети.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe