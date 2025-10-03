2444 Снимка: AP/Regina Garcia Cano/БТА

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".

Венецуела заяви, че е засякла пет бойни самолета край бреговете си

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино заяви снощи, че пет бойни самолета са били засечени близо край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс. Падрино окачестви това като провокация от страна на Съединените щати.

"Това са империалистически бойни самолети, които имаха дързостта да се приближат до венецуелския бряг", каза Падрино на военновъздушна база, като изявлението му бе излъчено по венецуелската държавна телевизия.

"Присъствието на тези самолети близо до Карибско море е вулгарност, провокация и заплаха за сигурността на нацията", изтъкна венецуелският министър.

Съединените щати разположиха бойни кораби в Карибско море, като Вашингтон казва, че те са там, за да се борят с трафика на наркотици.

