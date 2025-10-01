Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че опасните американски градове трябва да бъдат използвани като тренировъчни площадки за армията. В едночасовата си реч снощи пред висши офицери, събрани в базата на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния, американският държавен глава повтори критиките си към градовете, водени от демократите, включително Сан Франциско, Чикаго, Ню Йорк и Лос Анджелис, и посочи, че ще продължи политиката си за използване на военни за правоприлагане.

Тръмп

"Трябва да използваме някои от тези опасни градове като тренировъчни площадки за нашите военни...Намираме се под вътрешна инвазия. Не е по-различно от чужд враг, но е по-трудно в много отношения, защото не носят униформи", добави Тръмп.

По думите му ситуацията "няма да излезе извън контрол, след като сте замесени".

"Те (градовете, които цитира американският президент - бел.ред) са много опасни места и ще ги оправим едно по едно", каза той, добавяйки, че това ще бъде "важна част за някои от хората в тази зала".

"Това е война отвътре. Контролът на физическата територия на нашите граници е от съществено значение за националната сигурност. Не можем да допуснем тези хора вътре", добави Тръмп.

Изявлението на държавния глава на САЩ идва, след като той разположи части на Националната гвардия във Вашингтон, Лос Анджелис и Портланд, като част от борбата с престъпността и в подкрепа на прилагането на имиграционната политика.

Губернаторът на Илинойс Джей Б. Прицкер обвини Доналд Тръмп, че използва военни части и Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), за да "нахлуе и разруши" американските градове.

"Нашите войски и нашата нация заслужават нещо повече от това да се държите като дребен тиранин", написа Прицкер в социалната мрежа X.

Американският президент превърна борбата срещу нелегалната имиграция в абсолютен приоритет, като говори за "нашествие" в САЩ от "престъпници от чужбина" и широко пропагандира депортирането на мигранти, за което имиграционната полиция е един от основните му инструменти, коментира АФП.

