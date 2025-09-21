Правителството на Венецуела обучава цивилни да използват оръжие в защита на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Венецуела

Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга "Казармите отиват при народа", войници са провели първите обучения в различни части на страната. Той призова венецуелските земеделци да са готови и при нужда масово да вземат оръжие в ръка.

"Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите", заяви Мадуро на събрание пред земеделци. Той заяви, че докато САЩ заплашват Венецуела, тя е по-единна от всякога за защитата на суверенитета.

Само преди няколко дни Каракас даде начало на мащабно военно учение на фона на напрежението с Вашингтон. През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове във водите южно от САЩ, за които казаха, че превозват наркотици; при тези акции бяха убити няколко души.

Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела, че организира трафик на наркотици към САЩ.

