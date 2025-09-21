Венецуела обучава цивилни да използват оръжие при евентуално нападение от САЩ
"Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите", заяви Мадуро на събрание пред земеделци
Правителството на Венецуела обучава цивилни да използват оръжие в защита на страната в случай на евентуално американско нападение, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Венецуела
Президентът Николас Мадуро съобщи, че под лозунга "Казармите отиват при народа", войници са провели първите обучения в различни части на страната. Той призова венецуелските земеделци да са готови и при нужда масово да вземат оръжие в ръка.
"Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите", заяви Мадуро на събрание пред земеделци. Той заяви, че докато САЩ заплашват Венецуела, тя е по-единна от всякога за защитата на суверенитета.
Само преди няколко дни Каракас даде начало на мащабно военно учение на фона на напрежението с Вашингтон. През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове във водите южно от САЩ, за които казаха, че превозват наркотици; при тези акции бяха убити няколко души.
Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела, че организира трафик на наркотици към САЩ.