Тръмп обяви промени в армията пред военния елит, Хегсет с остри критики към "дебелите генерали"
Министърът на отбраната на САЩ заяви пред висши военни в базата Куонтико, че трябва да подадат оставка, ако не подкрепят неговата програма
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет обявиха промени в американската армия. Държавният глава заяви, че се стреми да съживи войствения дух, а военният министър остро разкритикува "дебелите генерали" и инициативите за многообразие, които според него са довели до десетилетия на упадък във войската. Хегсет добави, че висшите военни, които не са съгласни с неговата програма, ще трябва да подадат оставка, съобщиха Ройтерс и "Фокс Нюз".
Тръмп
Двамата изнесоха речи пред висши офицери в базата на морската пехота в Куонтико, щата Вирджиния, като пръв на сцената се качи президентът. На сцената зад гърба му бе разпънат огромен американски флаг, а на подиума и на пано зад него бе изписан надписът: "Сила. Служба. Америка".
Тръмп започна речта си, продължила повече от час, с думите: "Ако не ви хареса това, което казвам, може да си тръгнете от тази зала - разбира се, заедно с вас ще си тръгне званието ви, ще си тръгне вашето бъдеще".
И добави, че посланието му е много просто: "Ние сме екип. И затова моето послание към вас е много просто - аз съм с вас, подкрепям ви и като президент, аз съм на 100% зад гърба ви."
След това държавният глава изложи промените, които неговата администрация въвежда в армията, като заяви, че фокусът се връща върху войствения дух и силата.
"Връщаме фокуса върху физическата подготовка, способностите, характера и силата. И това е така, защото целта на американската армия не е да защитава нечии чувства. Тя е да защитава нашата държава", категоричен бе Тръмп.
Той критикува това, което определи като промяна към политическа коректност и отдалечаване от заслугите във войската и нейното ръководство. "Няма да бъдем политически коректни, когато става въпрос за защита на американската свобода, а ще бъдем бойна и печеливша машина. Искаме да се борим. Искаме да печелим", каза още американският президент.
Доналд Тръмп се обяви против инициативите за равнопоставеност, основаващи се на многообразието.
"Заслуги. Всичко е базирано на заслуги. Всички вие стъпвате на заслугите си. Няма да позволим някой да заеме мястото ви по политически причини, защото е политически коректен, а вие не сте", каза той.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет остро разкритикува "дебелите генерали" и инициативите за многообразие, които според него са довели до десетилетия на упадък в американската армия. Той се обърна към висшите офицери с думите, че който не е съгласен с неговата програма ще трябва да подаде оставка.
"Глупави и безразсъдни политически лидери зададоха грешен компас и ние се изгубихме. Превърнахме се в "Министерството на политкоректността". Но вече не", категоричен бе военният министър.
Хегсет обеща радикални промени в начина, по който се обработват жалбите за дискриминация, и как се разследват обвиненията в неправомерни действия в Пентагона, заявявайки, че настоящата система кара висшето командване да ходи по "яйчени черупки".
"Ако думите, които изричам днес, ви карат да ви се свива сърцето, тогава трябва да направите почтеното нещо и да подадете оставка", каза още ръководителят на Пентагона и допълни: "Знам, че огромното мнозинство от вас чувстват обратното. Тези думи изпълват сърцата ви."
Пийт Хегсет остро критикува външния вид на висшите командири: "Напълно неприемливо е да се виждат дебели генерали и адмирали в залите на Пентагона".
По думите му всички тестове за физическа подготовка ще бъдат изравнени по мъжките стандарти и подчерта важността на изискванията за външен вид.
"Ерата на непрофесионалния външен вид свърши. Край на брадите", каза Хегсет на публиката, която седеше в мълчание.
Военният министър заключи, че фокусът се връща върху физическата подготовка, способностите, характера и силата.
"И това е така, защото целта на американската армия не е да защитава нечии чувства. Тя е да защитава нашата страна", категоричен бе Пийт Хегсет.