6870 Снимка: АР/БТА

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет е наредил на стотици генерали и адмирали от американската армия да се съберат в кратък срок и без посочена причина в база на Морската пехота във Вирджиния следващата седмица. Това всява смут и тревога след уволнението на множество висши ръководители от администрацията на Тръмп по-рано тази година, съобщава "Вашингтон Пост".

Изключително необичайната директива е изпратена до почти всички висши военни командири по света, според повече от дузина източници на изданието, запознати с въпроса. Нареждането е издадено по-рано тази седмица на фона на задаващото се спиране на работата на правителството и месеци, след като екипът на Хегсет в Пентагона обяви планове за предприемане на мащабна консолидация на висшите военни командвания.

В изявление от четвъртък говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че Хегсет "ще се обърне към своите висши военни ръководители в началото на следващата седмица", но не предостави допълнителни подробности. Парнел, който е старши съветник на министъра на отбраната, не е изразил притеснения, че "Вашингтон Пост" съобщава за срещата, насрочена за вторник в Куонтико, Вирджиния.

В американската армия има около 800 генерали и адмирали, разположени в САЩ и в десетки други държави и часови зони. Според източниците, заповедта на Хегсет се отнася за всички висши офицери със звание бригаден генерал или по-високо (или техния еквивалент във Военноморските сили), които заемат командни длъжности, както и за техните висши сержантски съветници. Обикновено всеки от тези офицери командва стотици или хиляди редови войници.

Висши командири от зони на конфликт, както и старши военни ръководители, разположени в Европа, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион, са сред тези, които се очаква да присъстват на срещата на Хегсет, заявяват източници, пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат въпроса публично. Заповедта не се отнася за висши военни офицери, които заемат щабни длъжности.

Нито един от хората, разговаряли с "Вашингтон Пост", не може да си спомни министър на отбраната някога да е нареждал на толкова много генерали и адмирали да се съберат по този начин. Няколко от тях споделят, че това поражда опасения за сигурността.

"Хората са много притеснени. Те нямат представа какво означава това", казва един от източниците.

Други двама изразяват разочарование, че дори много командири, разположени в чужбина, ще трябва да присъстват. Един от тях коментира: "Това не се прави така."

"Не викаш всички висши генерали и висши офицери, които ръководят хората си и глобалните сили, в една аудитория извън Вашингтон, без да им кажеш защо или каква е темата и дневният ред", казва източникът, използвайки военния жаргон GOFOs (general officer/flag officer).

"Нима в момента изтегляме всеки генерал и висши офицер от Тихоокеанския регион?", пита американски служител. "Всичко това е странно."

Заповедите идват в момент, когато Хегсет еднолично нареди мащабни промени в Пентагона - включително директива броят на генералите да бъде намален с 20 процента, уволнения на висши ръководители без посочена причина и нашумяла нова заповед за преименуване на Министерството на отбраната в Министерство на войната.

Висши служители на администрацията също така подготвят нова национална отбранителна стратегия, която се очаква да постави отбраната на родината като основен приоритет на нацията, след няколко години, в които Китай беше определян като най-големия риск за националната сигурност на САЩ. Някои служители, запознати със заповедта за пътуване, смятат, че това може да бъде тема на срещата.

Директивата на Хегсет от май за съкращаване на около 100 генерали и адмирали също предизвика безпокойство сред висшите военни лидери. Тогава той призова за "минимално" 20-процентно съкращение на броя на четиризвездните офицери - най-високото военно звание - на активна служба, и съответен брой генерали в Националната гвардия. Ще има и още едно намаление с поне 10 процента на общия брой генерали и адмирали в цялата армия.

Миналия месец Хегсет уволни генерал-лейтенант Джефри Круз, директор на Разузнавателното управление на отбраната; вицеадмирал Нанси Лакор, началник на резерва на Военноморските сили; и контраадмирал Милтън Сандс, офицер от "морските тюлени", който ръководеше Командването за специални военноморски операции. В тези случаи не беше посочена конкретна причина.

Тези уволнения бяха последните от една по-широка чистка във висшите ешелони на агенциите за национална сигурност.

