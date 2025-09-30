Целта е да се достигне 100% регистрация на пътниците от трети страни в следващите шест месеца

828 Снимка: iStock by Getty Images

Франция въвежда на 120 пристанища и летища нови системи за граничен контрол, които ще регистрират биометричните данни на гражданите от трети страни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Системата ще бъде въведена от 12 октомври на всички външни граници на Франция, но в ограничен мащаб - първоначално ще бъдат контролирани само определени пътници, уточни френското Министерство на вътрешните работи.

Целта е да се достигне 100% регистрация на пътниците от трети страни в следващите шест месеца.

Времето за изчакване на граничните пунктове може да се увеличи, но ако то стане прекалено дълго, властите ще имат възможност временно да преустановят регистрацията на биометрични данни, посочиха от министерството.

Пътниците ще могат също така да се регистрират предварително на терминали, инсталирани на летища, пристанища и гари, преди да достигнат граничния контрол.

Новата система ще създаде общ европейски регистър с имената, номерата на паспортите, пръстовите отпечатъци и снимките на всички граждани на трети страни, пътуващи към Европа.

Двадесет и девет държави ще въведат тези автоматизирани проверки - всички страни от ЕС с изключение на Кипър и Ирландия. Към тях ще се присъединят Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

