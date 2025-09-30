Франция въвежда на 120 пристанища и летища нови системи за граничен контрол, които ще регистрират биометричните данни на гражданите от трети страни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Франция

Системата ще бъде въведена от 12 октомври на всички външни граници на Франция, но в ограничен мащаб - първоначално ще бъдат контролирани само определени пътници, уточни френското Министерство на вътрешните работи.

Целта е да се достигне 100% регистрация на пътниците от трети страни в следващите шест месеца.

Времето за изчакване на граничните пунктове може да се увеличи, но ако то стане прекалено дълго, властите ще имат възможност временно да преустановят регистрацията на биометрични данни, посочиха от министерството.

Пътниците ще могат също така да се регистрират предварително на терминали, инсталирани на летища, пристанища и гари, преди да достигнат граничния контрол.

Швейцария каза "да" на доброволните електронни паспорти, но с опасения за сигурността на личните данни
Виж още Швейцария каза "да" на доброволните електронни паспорти, но с опасения за сигурността на личните данни

Новата система ще създаде общ европейски регистър с имената, номерата на паспортите, пръстовите отпечатъци и снимките на всички граждани на трети страни, пътуващи към Европа.

Двадесет и девет държави ще въведат тези автоматизирани проверки - всички страни от ЕС с изключение на Кипър и Ирландия. Към тях ще се присъединят Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

 

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
12025
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия) Корнер
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия)
45346
FLAG-FICET: Зелен преход за българските общини Бизнес
FLAG-FICET: Зелен преход за българските общини
9794
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
10231
Васил Петров пя в дворец във Венеция, тръгва на грандиозно турне Impressio
Васил Петров пя в дворец във Венеция, тръгва на грандиозно турне
956
Плажове и коктейли: Магията на остров Кюрасао Trip
Плажове и коктейли: Магията на остров Кюрасао
2348
Грешки, които да избягвате при използване на преса за чесън Вкусотии
Грешки, които да избягвате при използване на преса за чесън
1000
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
5082
Пътна обстановка Времето
Пътна обстановка
77