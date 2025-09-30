Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с високопоставени американски военни лидери и че ще уволни всеки един от тях, ако не му хареса, предаде Ройтерс.

Тръмп

"Ще се срещна с генерали, адмирали и лидери, и ако някой не ми хареса, ще го уволня още там", заяви Тръмп пред журналисти, излизайки от Белия дом.

Американският президент пристигна във военната база в Куонтико, щата Вирджиния, където произнесе реч пред командващи офицери. Тръмп каза, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да бъде решен въпросът с войната, която Москва води в Украйна.

В четвъртък "Вашингтон Пост" съобщи, че военният министър на САЩ Пийт Хегсет е наредил на стотици генерали и адмирали от американската армия да се съберат в кратък срок и без посочена причина в база на Морската пехота във Вирджиния следващата седмица. Това всява смут и тревога след уволнението на множество висши ръководители от администрацията на Тръмп по-рано тази година.

В американската армия има около 800 генерали и адмирали, разположени в САЩ и в десетки други държави и часови зони.

Стотици генерали и адмирали на САЩ са привикани без обяснение на спешна среща
Досега никой служител на американската администрация не е разяснил целта на срещата, която ще се състои на фона на политическото възстановяване на контрола над американските въоръжени сили, състоящо се в разполагането на Националната гвардия в редица американски градове и чистката на висши офицери.

Срещата е организирана по инициатива на министъра на отбраната Пийт Хегсет, който също ще произнесе реч. Инициативата се хареса на Тръмп, който заяви че е "просто страхотна" и че ще очаква "министърът на отбраната да се сближи с генерали и адмирали от цял свят".

В същото време американският президент предупреди за "инвазии отвътре", сравнявайки заплахите на територията на САЩ с тези от чуждия враг и твърдейки, че тези вътрешни заплахи са по-трудни за засичане, защото не са "във военни униформи".

"Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи", каза още Тръмп.

