Мъжът, който вчера стреля по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, е 29-годишният Джошуа Джан, съобщи "Фокс нюз". Той уби един задържан и рани двама, след което се самоуби.

САЩ

Стрелецът е целял "истински ужас" за агентите, разказа директорът на ФБР Каш Пател. Негова ръкописна бележки гласи: "Да се надяваме, че това ще ужаси истински агентите на АИМС, като си помислят: "Има ли снайперист с бронебойни патрони на този покрив?"

Пател каза още, че стрелецът е търсил видеоклипове от убийството на Чарли Кърк в Юта. "Той е извършил множество търсения в интернет за балистика и "Видеото с простреляния Чарли Кърк" между 23 и 24 септември", съобщи Пател в социалната мрежа X. "Между 19 и 24 август той е търсил в приложения, които са проследявали присъствието на агенти на АИМС."

Стрелецът е изтеглил документ, озаглавен "Служба за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации на окръг Далас", съдържащ списък на съоръженията на Департамента за вътрешна сигурност.

"Допълнително натрупаните до този момент доказателства показват висока степен на предварително планиране на атаката", каза директорът на ФБР.

От близкия покрив, Джан е стрелял "безразборно" по сградата на АИМС, както и по микробус, където са били простреляни жертвите, казаха от Департамента за вътрешна сигурност.

