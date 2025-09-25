29-годишният Джошуа Джан планирал атаката като ужас за агентите на имиграционната служба, но стрелял безразборно, разказа директорът на ФБР Каш Пател

Мъжът, който вчера стреля по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, е 29-годишният Джошуа Джан, съобщи "Фокс нюз". Той уби един задържан и рани двама, след което се самоуби.

BREAKING: Dallas gunman used apps that tracked ICE agents, handwritten note threatened 'real terror,' FBI reveals pic.twitter.com/a7HqertaAY — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

Стрелецът е целял "истински ужас" за агентите, разказа директорът на ФБР Каш Пател. Негова ръкописна бележки гласи: "Да се надяваме, че това ще ужаси истински агентите на АИМС, като си помислят: "Има ли снайперист с бронебойни патрони на този покрив?"

Пател каза още, че стрелецът е търсил видеоклипове от убийството на Чарли Кърк в Юта. "Той е извършил множество търсения в интернет за балистика и "Видеото с простреляния Чарли Кърк" между 23 и 24 септември", съобщи Пател в социалната мрежа X. "Между 19 и 24 август той е търсил в приложения, които са проследявали присъствието на агенти на АИМС."

@FBIDallas and FBI HQ have been working 24/7 to seize devices, exploit data, and process writings obtained on location and in the subject's person/residence/bedroom. This @FBI is committed to providing timely updates, as promised:



- The perp downloaded a document titled "Dallas… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 25, 2025

Стрелецът е изтеглил документ, озаглавен "Служба за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации на окръг Далас", съдържащ списък на съоръженията на Департамента за вътрешна сигурност.

"Допълнително натрупаните до този момент доказателства показват висока степен на предварително планиране на атаката", каза директорът на ФБР.

От близкия покрив, Джан е стрелял "безразборно" по сградата на АИМС, както и по микробус, където са били простреляни жертвите, казаха от Департамента за вътрешна сигурност.

