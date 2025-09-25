Министърът на вътрешната сигурност Ноем обяви, че вероятният извършител също е мъртъв, а смъртта му е настъпила вследствие на самопричинена огнестрелна рана

127 Снимка: AP/БТА

Американското правителство свърза стрелбата в Далас пред обект на Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE), отнела живота на най-малко един човек, с елементи от "радикалната левица", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Президентът Доналд Тръмп написа в Трут Сошъл, че заплахите и нападенията на "умопомрачените радикални левичари" се засилват и обвини демократите, които критикуват ICE. Той не приведе доказателства в подкрепа на твърденията си.

По време на събитие в Северна Каролина вицепрезидентът Джеймс Дейвид Ванс определи стрелеца като "войнстващ левичарски екстремист", но и той не приведе доказателства. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем посочи, че нападението трябва да послужи като предупредителен сигнал за крайната левица, че критиките към ICE могат да имат последствия.

Шефът на ФБР Каш Пател допусна, че атаката в щата Тексас може да е политически мотивирана от работата на имиграционните власти. Пател публикува снимки от гилзи с надписи "ANTI ICE". Няма ранени сътрудници на имиграционната служба. Той отбеляза, че подобна атака срещу център за задържане на Службата в Тексас е имало и през юли.

По-рано Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че въоръжен нападател е открил огън от покрива на съседна сграда, като освен по хората е обстрелвал и транспортно средство в периметъра за сигурност на обекта. Улучени са трима задържани, единият от които е загинал на място, а другите двама са откарани в болница, по данни на местната полиция.

Министърът на вътрешната сигурност Ноем написа в Екс, че вероятният извършител също е мъртъв, а смъртта му е настъпила вследствие на самопричинена огнестрелна рана.

Подбудите му засега остават неизвестни. Същото се отнася и за самоличността на жертвата и ранените.

До случая се стигна на фона на силно изострена политическа обстановка в САЩ. Засилените акции на ICE срещу мигрантите в рамките на по-строгата имиграционна и депортационна политика на Тръмп предизвикаха протести на различни места.

Сенаторът републиканец от Тексас Тед Крус призова политиците да не използват риторика, "демонизираща" имгирационните власти. "Трябва да се научим да работим заедно, без да се демонизираме един другиго", каза той.

Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ за ликвидиране на "левия тероризъм"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на "вътрешните терористични мрежи", финансирани по думите му от левичарски групировки с цел подклаждане на насилие срещу консерваторите, съобщиха агенциите.

"Нестихващото насилие от страна на терористите от радикалната левица, след убийството на Чарли Кърк, трябва да бъде спряно", написа американският лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл". "Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи."

Междувременно излязоха данни, според които монологът на американския комик Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост, предаде Ройтерс.

Първият брой след спирането на предаването Jimmy Kimmel Live! по Ей Би Си, в който той се обърна към зрителите с монолог на водещия, съчетаващ хумор със смирение и сериозност, е бил наблюдаван по телевизията от 6,26 милиона зрители, което е най-рейтинговият му епизод от повече от десетилетие. Гледаемостта е достигната, при все че 23% от домакинствата в САЩ не са имали възможност да го гледат, тъй като някои местни филиали на Ей Би Си отказаха да излъчат предаването.

В социалните мрежи монологът на Кимъл събра близо 26 млн. гледания, включително 15,3 млн. в Ютюб и 6,3 млн. в Инстаграм.

Кимъл се забърка в полемика, след като президентът Доналд Тръмп и други правителствени представители го обвиниха, че в предаването си от 15 септември се е подиграл в ефир с убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк. Впоследствие шоуто му бе временно свалено от ефир, но Ей Би Си реши да го върне.

Случаят предизвика разгорещени спорове в САЩ по темата за свободата на словото.

