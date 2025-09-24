Неизвестен стрелец откри огън днес по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес.

Жертва и множество ранени при стрелба в Имиграционната служба в Далас (снимки)
Виж още Жертва и множество ранени при стрелба в Имиграционната служба в Далас (снимки)

Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.

Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС", написан с маркер.

Стрелецът е стрелял безразборно по съоръжението на ICE и по близкия немаркиран ван, съобщават служители на реда, преди да почине от самонанесена огнестрелна рана.

Няма пострадали служители на реда. Директорът на ФБР Каш Пател публикува снимка на X неизползвани боеприпаси, открити от местопроизшествието. На едната гилза е изписано "ANTI-ICE".

Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.

ИЗБРАНО
Натали Трифонова стана майка на момченце Лайф
Натали Трифонова стана майка на момченце
25211
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
21135
Агрополихим е сред финалистите на престижните Platts Global Energy Awards 2025 Бизнес
Агрополихим е сред финалистите на престижните Platts Global Energy Awards 2025
6126
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
15165
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през есента Impressio
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през ес...
4080
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа Trip
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
1644
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
2750
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
1850