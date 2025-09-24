Според директора на ФБР първоначалният преглед на доказателствата показва, че нападението е имало идеологически мотив

938 Снимка: AP/БТА

Неизвестен стрелец откри огън днес по център на Американската имиграционна и митническа служба (АИМС) в Далас от покрив на близка сграда, като уби двама задържани и рани трети, преди да отнеме живота си, предаде Асошиейтед Прес.

Точният мотив за атаката все още не е известен. ФБР съобщи на сутрешна пресконференция, че мунициите на местопрестъплението са съдържали послания срещу АИМС.

Ръководителят на службата Каш Пател разпространи чрез медии снимки, на които се вижда патрон с надпис "Анти-АИМС", написан с маркер.

Стрелецът е стрелял безразборно по съоръжението на ICE и по близкия немаркиран ван, съобщават служители на реда, преди да почине от самонанесена огнестрелна рана.

Няма пострадали служители на реда. Директорът на ФБР Каш Пател публикува снимка на X неизползвани боеприпаси, открити от местопроизшествието. На едната гилза е изписано "ANTI-ICE".

Стрелецът е произвел безразборни изстрели към сградата, включително и към микробуса в защитения вход, където са били простреляни жертвите, предаде Министерството на вътрешната сигурност на САЩ в прессъобщение. Раненият е хоспитализиран в критично състояние, съобщи ведомството.

