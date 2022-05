Съпругът на една от учителките, убита при масовата стрелба в училище в Тексас, е починал от сърдечен удар, съобщи Би Би Си. Братовчед на преподавателката написа в страницата GoFundMe: "Наистина вярвам, че Джо е починал от разбито сърце".

Вижте снимки

Джо Гарсия и Ирма Гарсия били женени 24 години. Двамата оставят след себе си четири деца - две момчета и две момичета - на възраст от 12 до 23 години.

Вижте повече снимки в ГАЛЕРИЯТА

Ирма Гарсия преподавала 23 години в началното училище Роб, където на 25 май тийнейджър откри стрелба и уби 21 души - включително 19 деца.

До четвъртък вечер онлайн кампания за набиране на средства за семейство Гарсия събра почти 1,6 милиона долара.

В Туитър племенникът на г-жа Гарсия - Джон Мартинес, написа, че г-н Гарсия е "починал вследствие на скръб" след убийството на съпругата му. Мартинес коментира пред "Ню Йорк Таймс", че г-жа Гарсия е била намерена от полицаи, като "прегръщала деца в ръцете си почти до последния си дъх".

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV