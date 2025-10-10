2012 Колаж: x.com/IsraeliPM

Ще получи ли президентът на САЩ Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир тази година - този въпрос се задава днес, когато по обед ще бъде обявено името на тазгодишния лауреат, обобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп на няколко пъти каза, че заслужава наградата, защото е допринесъл за разрешаването на седем войни само през настоящата година. В речта си на годишната сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември той изброи за кои войни говори. Конкретно той спомена, че е разрешил конфликтите между Руанда и Демократична република Конго, Азербайджан и Армения, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Косово и Сърбия, Египет и Етиопия и Израел и Иран.

На 29 септември Доналд Тръмп представи и план в 20 точки за край на войната между Израел и "Хамас" в Газа. В сряда вечерта двете страни в конфликта се съгласиха да работят по прилагане на първата фаза на плана, а снощи израелското правителство одобри постигнатата договорка.

Заради този напредък вчера лидери от Израел и от Египет призоваха да се връчи Нобеловата награда за мир на Тръмп.

А украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му ще номинира Тръмп за престижното отличие, ако той постигне и прекратяване на огъня и в Украйна.

Преди това лидери от Пакистан, Камбоджа, Армения и Азербайджан призоваха да се присъди Нобела за мир на Тръмп.

Според правилника на връчване на Нобеловата награда за мир, номинациите за нея се правят до 31 януари на годината. Много от предложенията за Тръмп да получи наградата дойдоха след тази дата, така че технически той е в списъка за наградата за 2026 г.

Четирима президенти на САЩ са получавали досега Нобеловата награда за мир и трима от тях имат семейни връзки с щата Джорджия, отбелязват американски медии.

През 1906 г. Теодор Рузвелт получава Нобеловата награда за мир за посредническата му роля в руско-японската война. Този конфликт има потенциала да ескалира в голяма глобална война, но Рузвелт изиграва чрез дипломацията си критично важна роля в прекратяване на боевете и в договаряне на споразумение за мир. В допълнение неговите посреднически усилия водят и до джентълменско споразумение относно миграцията с Япония, целящо да намали напреженията и дискриминацията срещу японски имигранти.

Рузвелт е известен и това, че изпраща на обиколка флотилия от американски бойни кораби, които обикалят света, за да насърчават мирните отношения с другите страни.

Семейството на Рузвелт по майчина линия произхожда от щата Джорджия.

През 1919 г. Удроу Уилсън получава Нобеловата награда за мир за неуморните си усилия за насърчаване на мира и за визията за световния ред след края на Първата световна война. В документ, съдържащ 14 точки, Уилсън, обрисува един нов световен ред, който ще предотврати бъдещи конфликти. Той изиграва и значителна роля в установяването на Лигата на нациите, която е предшественик на ООН.

Уилсън е прекарал детството си в Джорджия, въпреки че е роден във Вирджиния.

През 2002 г. Нобеловата награда за мир е присъдена на Джими Картър за десетилетната му работа за постигане на мир в международни конфликти по света, за насърчаване на напредъка на демокрацията и защитата на човешките права, както и за поощряване на икономическото и социалното развитие. Катрър участва в много хуманитарни и мирни инициативи, в това число и чрез работата си със Център "Картър" в области като изкореняване на заболявания, наблюдение на избори и разрешаване на конфликти.

Картър е бил губернатор на щата Джорджия, преди да стане президент на САЩ. Той е роден в Джорджия.

През 2009 г. Барак Обама получава Нобеловата награда за мир за изключителните му усилия за укрепване на международната дипломация и за поощряване на сътрудничеството между нациите. По време на президентските си мандати той промотира ядреното разоръжаване, диалога с мюсюлманския свят и предприе стъпки в борбата с климатичните промени.

