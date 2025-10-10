председателят на израелския парламент покани американския президент Доналд Тръмп да произнесе реч в Кнесета по време на планираното си посещение в Близкия изток

Правителството на Израел днес ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано сутринта днес, около 24 часа след като посредниците обявиха споразумение за освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници, в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници - живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс".

Гласуването означава, че примирието влиза в сила.

Почти всички министри от партиите на крайнодесните Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, които изразиха несъгласие с плана, са гласували против, отбелязват израелски медии.

Крайнодесният министър ИтамарБен-Гвир обяви, че не подкрепя споразумението и заплаши да свали правителството на Нетаняху, ако групировката Хамас не бъде напълно ликвидирана.

Крайнодесният министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че неговата партия "Оцма Йехудит" не подкрепя споразумението, но предупрежи, че ако "Хамас" не бъде разбит, "Оцма Йехудит" ще "свали правителството". Той обаче уточни, че приоритет е връщането на последните израелски заложници, което той очаква да стане в понеделник или във вторник. Министърът на финансите Бецалел Смотрич, също лидер на крайнодесната партия, обяви, че неговата партия "Религиозен ционизъм" се противопоставя на сделката. Ако Бен Гвир и Смотрич напуснат коалицията, която има 60 депутати в 120-местния Кнесет, зад правителството ще останат само с 47, което потенциално ще предизвика нови избори.

След одобрението на сделката за Газа от израелския парламент изанието "Таймс ъв Израел" пише, че сега армията ще се изтегли на нови позиции в Ивицата Газа, след което ще започне да тече 72-часов период, през който "Хамас" трябва да предаде пленниците.

Смята се че израелската страна ще освободи близо 2 хиляди палестински затворници в замяна на останалите 48 заложници, които все още са в ръцете на групировката. Не се очаква обаче сред тях да бъдат поисканите от нея високопоставени ислямисти като Маруан Баргути и Ахмед Саадат.

По-рано в съвместно изявление с пратениците на Съединените щати Джаред Къшнър и Стив Уиткоф израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че споразумението ще бъде от полза както на американската и израелската страна, така и на целия свят.

"През последните две години се борихме за постигането на нашите цели във войната и основната от тях беше връщането на заложниците, всички, живи и мъртви. Нямаше да стигнем дотук без невероятната помощ на президента Тръмп и неговия екип. Това, смелостта на нашите войници и комбинираният военен и дипломатически натиск, който изолира "Хамас", ни доведоха до този момент", се казва в изявлението.

В интервю за израелския "Канал 12" палестинският лидер Махмуд Абас изрази надежда, че мирът между палестинците и израелците ще надделее.

След одобрението на сделката от Израел председателят на израелския парламент покани американския президент Доналд Тръмп да произнесе реч в Кнесета по време на планираното си посещение в Близкия изток, съобщи ДПА.

Амир Охана заяви, че за него е "голяма чест и привилегия" да покани Тръмп да произнесе официална реч пред нацията пред Кнесета.

"Израел очаква президента на мира", написа Охана в "Екс", наричайки Тръмп "най-големия приятел и съюзник на еврейския народ в съвременната история".

Тръмп посочи, че планира да пътува до Близкия изток "много скоро", вероятно в неделя.

Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части, обяви снощи американският президент Доналд Тръмп. Той посочи, че няма мнение относно решение на принципа "две държави" след прекратяването на огъня и връщането на заложниците. По въпроса какво могат да очакват палестинците, Тръмп заяви: "ще създадем нещо, където хората могат да живеят, ще създаден по-добри условия за хората".

САЩ изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят подробности, които не са одобрени за разгласяване, заявиха, че Централното командване на САЩ ще създаде "гражданско-военен координационен център" в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война.

Израел и палестинската групировка "Хамас" постигнаха първоначално споразумение в четвъртък сутринта като част от усилията за прекратяване на конфликта в Газа. Споразумението бе постигнато с посредничеството на САЩ.

