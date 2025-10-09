"Дайте му Нобела за мир, той го заслужава", написа Нетаняху и публикува фотоколаж, на който окичва президента на САЩ с наградата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени в понеделник или във вторник и че се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

Тръмп откри днешното заседание на кабинета в Белия дом с обсъждане на постигнатото снощи споразумение, съгласно което заложниците, държани в плен от бойци на "Хамас", ще бъдат освободени в първия етап от по-широкия мирен план за ивицата Газа. Американският президент изрази увереност, че това ще доведе до "траен мир".

Тръмп каза, че според плана ивицата Газа ще бъде "бавно възстановена", визирайки плановете за възстановяване на палестинския анклав. Той не даде повече подробности.

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

"Ще си върнем заложниците във вторник, в понеделник или вторник, и това ще бъде ден на радост", заяви президентът на САЩ.

Това е първа фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение.

Тръмп добави, че се надява да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение в Египет. Днес той е получил покана от египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Израелският президент Ицхак Херцог също е разчистил графика си в неделя в очакване на Тръмп.

Белият дом се опитва да изработи подробностите около набързо организираното пътуване на американския президент.

"Президентът наистина ще се радва да посети Египет и се очаква да пристигне следващата седмица", каза специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф на среща със Сиси, видеозапис от която беше публикуван от канцеларията на египетския президент.

Президентът на САЩ каза също така, че няма мнение относно възможността за решение с две държави след прекратяването на огъня и подписването на споразумението за заложниците между Израел и "Хамас" и ще се съобрази с окончателно договореното, каквото и да бъде то.

"Нямам мнение. Ще се съглася с това, което те са договорили", заяви Тръмп. По въпроса какво могат да очакват палестинците, той добави: "Ще създадем нещо, където хората да могат да живеят... Ще създадем по-добри условия за населението".

Тръмп каза още, че неговата администрация ще работи с Иран и би искал да види как те успяват да възстановят страната си. Той отбеляза, че Техеран е потвърдил, че подкрепя примирието между Израел и "Хамас" и споразумението за заложниците.

В изявление тази вечер, предавано по телевизия "Ар Джазира", един от лидерите на Хамас в изгнание - Халил ал Хая - заяви, че войната в Газа приключва завинаги и че е получил гаранции за това от посредниците - Съединените щати, Турция, Катар и Египет.

Ал Хая допълни оскъдната засега информация за постигнатото снощи споразумение с това, че граничният пункт Рафах ще бъде отворен, както и че палестинските затворници, които Израел предстои да освободи ще са всички задържани там жени и деца.

Израелското правителство, което заседава тази вечер, се очаква да одобри споразумението. Говорителката на премиера Бенямин Нетаняху Шош Бедросян потвърди, че в замяна на 20-те останали живи заложници и тленните останки на още 28 Израел ще освободи близо 2000 палестински затворници. Сред тях обаче няма да е Маруан Баргути. Той е един от най-популярните политически лидери сред палестинците. В затвора е от 2002 година и излежава доживотна присъда за тероризъм.

Израел иска Нобеловата награда за мир на Тръмп

Днес и израелците, и палестинците се радват на постигнатия напредък, за който се очаква да доведе до прекратяване на огъня в анклава и до освобождаване на израелските заложници оттам в замяна на палестински затворници, намиращи се в израелски затвори.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа Нетаняху в социалната мрежа "Екс", като публикува фотоколаж, на който окичва американският президент с наградата.

Израелският президент Ицхак Херцог също похвали американския си колега за ролята му при договарянето на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

"Няма съмнение, че (Тръмп) заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и... нов хоризонт на надежда за региона".

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир, която е давана на четирима негови предшественици.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също смята, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на света и преди всичко на украинския народ шанс за прекратяване на огъня в Украйна, то тогава той трябва да бъде номиниран за Нобеловата награда за мир. "Ние ще го номинираме от името на Украйна", увери Зеленски.

Украйна иска да получи от САЩ ракети "Томахок", за които се смята, че биха могли да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят да седне на масата за преговори. Тръмп на няколко пъти изрази разочарование от руския президент Владимир Путин и заяви, че е отворен към идеята да предостави такива ракети на Украйна.

Миналата седмица група украински депутати внесоха предложение Тръмп да бъде официално номиниран от Украйна за Нобеловата награда за мир. Парламентаристите казаха, че това ще бъде засвидетелстване от критично важно значение на лоялност към един стратегически партньор на Украйна, припомня Ройтерс.

Номинациите за Нобеловата награда за мир се правят до 31 януари. Наградата се връчва от Норвежкия нобелов комитет, който също номинира кандидати. Списъкът с номинираните се пази в тайна 50 години, но политици, държавници или организации, които са номинирали някого, могат да го оповестят открито.

Във вторник и президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Тръмп заслужава Нобелова награда за мир, ако успее да убеди Китай да се откаже от използването на сила срещу острова, припомня Ройтерс.

Досега предложения за номиниране на Тръмп дойдоха и от арменски и азербайджански представители, както и от камбоджански и от пакистански представители.

Норвежкият Нобелов комитет ще обяви тазгодишния носител на отличието за мир утре.

