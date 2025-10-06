Семействата на пленниците, останали в Газа, призоваха в понеделник Норвежкия Нобелов комитет да присъди на американския президент Доналд Тръмп наградата за мир за работата му по осигуряване на сделка за размяна на заложници, съобщи "Ню Йорк пост".

Форумът "Заложници и изчезнали семейства" изпрати писмо до комисията, в което посочва Тръмп като достоен за носител на Нобеловата награда за мир за настоящата сделка, която е на масата, целяща да освободи останалите 48 заложници и да сложи край на войната в Газа.

"В този момент всеобхватният план на президента Тръмп за освобождаване на всички останали заложници и окончателно прекратяване на тази ужасна война е на масата за преговори", се казва в писмото на групата, която представлява по-голямата част от семействата на заложниците в Израел.

Форумът отбелязва, че Тръмп е ключова фигура в спасяването на заложниците, като се има предвид споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, което освободи десетки заложници между януари и февруари.

Групата вярва, че той няма да спре, докато и последният заложник не се върне у дома.

Носителят на Нобеловата награда за мир традиционно се обявява в края на Нобеловата седмица - в петък.

