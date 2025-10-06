549 Снимка: БТА/АР

Семействата на пленниците, останали в Газа, призоваха в понеделник Норвежкия Нобелов комитет да присъди на американския президент Доналд Тръмп наградата за мир за работата му по осигуряване на сделка за размяна на заложници, съобщи "Ню Йорк пост".

Give President Trump Nobel Peace Prize, Israeli hostage families urge https://t.co/PN8kdydsKx pic.twitter.com/nuLhlAo1xc — New York Post (@nypost) October 6, 2025

Форумът "Заложници и изчезнали семейства" изпрати писмо до комисията, в което посочва Тръмп като достоен за носител на Нобеловата награда за мир за настоящата сделка, която е на масата, целяща да освободи останалите 48 заложници и да сложи край на войната в Газа.

"В този момент всеобхватният план на президента Тръмп за освобождаване на всички останали заложници и окончателно прекратяване на тази ужасна война е на масата за преговори", се казва в писмото на групата, която представлява по-голямата част от семействата на заложниците в Израел.

Форумът отбелязва, че Тръмп е ключова фигура в спасяването на заложниците, като се има предвид споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, което освободи десетки заложници между януари и февруари.

Групата вярва, че той няма да спре, докато и последният заложник не се върне у дома.

Носителят на Нобеловата награда за мир традиционно се обявява в края на Нобеловата седмица - в петък.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.