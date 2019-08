Колаж на огромен хотел с позлатени прозорци и надпис "Тръмп" на фона на арктически пейзаж - това не е подигравка с идеята на Доналд Тръмп Съединените щати да купят Гренландия, а опит на самия американски президент да се пошегува с темата.

Той публикува снимката в профила си в Туитър и написа:

"Обещавам да не правя това в Гренландия".

Туитът беше отговор на коментарите на премиерите на Дания и Гренландия, че островът не е за продан.

Вместо да разсее напрежението обаче, колажът предизвика още повече възмущение, предаде БНТ.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA