По данни на правоохранителните органи трима души са убити, а други трима са ранени при стрелба във Вирджиния във вторник вечерта, предаде Асошиейтед прес.

Около 17:30 ч. органите на реда са получили обаждане на телефон 911 за стрелба в комплекс от градски къщи в окръг Спотсилвания, на около 100 км югозападно от Вашингтон, съобщи майор Елизабет Скот, говорителка на шерифската служба в Спотсилвания.

Не са извършени арести.

"Навън има десетки и десетки служители, които активно издирват заподозрени и запазват местопрестъплението", каза Скот.

Ранените при масовата стрелба са откарани в болници. Състоянието им е неизвестно. Незабавно не беше получена допълнителна информация за пострадалите.

MASS SHOOTING. 7 Shot, 3 DEAD in Spotsylvania County, Virginia Shooting. suspect still on run!#Virginia #Shooting pic.twitter.com/uXwcJmbu4o — Urban Secrets (@stiwari1510) April 9, 2025

Скот заяви, че призовават хората да не навлизат в района, предаде БТА.

#BREAKING | UPDATE

Live view moments ago Fredericksburg, Virginia,

after a mass shooting three were killed for others in the hospital with gunshot wounds.



Massive police presence FBI and ATF have been called in from the scanner. It sounds like the shooter might be in the… pic.twitter.com/WDKnsF1Ksk — Todd Paron (@tparon) April 9, 2025

Властите също така поискаха всички свидетели да изпратят видео, което може да помогне на разследването.

В социалните мрежи беше публикувано видео, което показва двама възможни заподозрени, които се разхождат с оръжия в района на стрелбата.

#BREAKING | NEWS

New video of the possible shooters who involved with the mass shooting in Fredericksburg, Virginia.



This looks like it could be possibly gang related the suspects are considered armed and dangerous. If you recognize these suspects, please call 911. FBI… pic.twitter.com/hHL1OX6WCG — Todd Paron(@tparon) April 9, 2025

