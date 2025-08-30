Президентът на автономията Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на международната организация

Съединените щати заявиха, че ще отказват или отнемат визи на палестински представители, които желаят да пътуват до Ню Йорк следващия месец, за да участват в сесията на Общото събрание на ООН. Държавният секретар Марко Рубио обвини палестинските власти, че подкопават усилията за мир и търсят "едностранно признаване на хипотетична палестинска държава", съобщава ББС.

Решението е необичайно. САЩ, като страна-домакин, са длъжни да улесняват пътуването на официални представители на всички държави, желаещи да посетят централата на ООН.

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас и още около 80 други палестински представители ще получат отказ или анулиране на визите си за САЩ, предава Ройтерс.

Забраната идва на фона на инициативата на Франция, която води международни усилия за признаване на държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание. Администрацията на Доналд Тръмп напълно подкрепи Израел в противопоставянето си на подобен ход.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху последователно отхвърля идеята за решение с две държави - дългогодишната международна формула за уреждане на израелско-палестинския конфликт. Тя предвижда създаването на независима палестинска държава редом с Израел - на Западния бряг и в ивицата Газа, със столица Източен Йерусалим.

Нетаняху твърди, че признаването на палестинска държава би означавало възнаграждаване на "чудовищния тероризъм на Хамас".

Израелската армия започна военна кампания в Газа в отговор на атаката, ръководена от Хамас на 7 октомври 2023 г. в южния Израел, при която бяха убити около 1200 души, а 251 други - отвлечени.

Войната на Израел и наложената от него блокада над Газа доведоха до смъртта на десетки хиляди цивилни палестинци.

Освен Франция, Великобритания, Канада и Австралия също обявиха планове да признаят палестинска държава на заседанието на ООН следващия месец.

В момента държавата Палестина е призната от 147 от общо 193 държави-членки на ООН. Сред тях е и България.

Палестинската държава няма официално признати граници. Израелски заселници контролират големи части от Западния бряг, което е незаконно според международното право. Не е ясно каква ще бъде съдбата на Газа след края на войната. Затова признаването на палестинска държава няма да промени много на място, коментират от ББС.

