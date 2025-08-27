Мислех, че само ИИ може да натисне спусъка на тези, които помагат на ранени, признава д-р Милена Ангелова - Чи за атаката по болница "Насър"

92 Снимка: Фейсбук, личен профил на д-р Милена Ангелова

"Зверствата в Газа и геноцидът продължават. Докато този срам за нашата цивилизация продължава, наша задача е да направим всичко, каквото е по силите ни, да го спрем". Това заяви българската лекарка в болница "Насър" д-р Милена Ангелова - Чи в отговор на въпроса защо след първата си мисия през май се е върнала отново в епицентъра на войната.

"Единственото, което се вижда, са руини и палатки, абсолютно всичко е разрушено. Бомбардирани са не само всички домове, селскостопанската земя, болници, училища, водопроводи, цялата инфраструктура, нищо не е останало", казва тя в интервю по БНТ и допълва, че удрят дори и палатките на хората, останали без домове.

"Всяка къща е разрушена. Това е животът на хората в Газа за последните две години", описа тя гледката, докато с автобус е отивала на работа и е преминала през целия град.

По думите й в болницата лекуват и оперират предимно хора с огнестрелни рани или ранени при експлозии. "Поради блокадата няма медицински инструменти, консумативи, лекарства, функциониращи лаборатории", описва ситуацията тя.

Но там намират подслон и жители на Газа, тъй като все пак в лечебното заведение е по-сигурно, отколкото в палатките, разказа анестезиологът. Попитана дали е виждала бойци на "Хамас", д-р Милена Ангелова - Чи заяви: "Не съм виждала хора, които разпознавам като войници на "Хамас".

По случайност тя не се е намирала в болницата преди два дни, когато при израелска атака бяха убити 19 души, сред които петима журналисти на АП, Ал Джазира и Ройтерс. Тогава д-р Ангелова, която е анестезиолог-реаниматор, е била на обучение заедно с други медици.

При повторната ракетна атака са убити и петима души, които точно в този момент са опитвали да помогнат на ранените при първия удар. сред тях има и студент по медицина, разказва докторката. Тя признава, че не е допускала, че е възможно "човешко същество да натисне спусъка на тези, които помагат" на ранени.

"Мислех, че само изкуствен интелект може да го направи", казва лекарката.

И е категорична, че това е традиционна израелска тактика, когато след първия удар "10 минути по-късно пада друга бомба".

По думите й по болницата досега е имало най-малко три удара досега.

"Това е зверство, военно престъпление, това е срам за нас, че светът не крещи", коментира Милена Ангелова - Чи. Тя изрази неодобрение и на българската официална позиция. "Това е срам за България, срам за нас, които се гордеем как сме спасили нашите евреи, но в момента официалната ни политика е съвсем различна", заяви българската лекарка в Газа.

