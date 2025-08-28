Тел Авив отсече: Няма да има палестинска държава
Израелският външен министър Гидеон Саар се срещна във Вашингтон с държавния секретар Марко Рубио
Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че палестинска държава няма така. Така дипломат №1 на Тел Авив отговори на въпрос на журналист какви са плановете за палестинска държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Ивицата Газа
Саар направи коментара пред репортери след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която външният министър определи като "много добра".
Същевременно пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший заяви, че според израелската армия шестима членове на палестинското движение "Хамас" са били убити при удара по болница "Насер" в южната част на ивицата Газа в понеделник.
При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, "Ал Джазира" и други медии.
"Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на "Хамас", каза още Ший.
Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон пък заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и "така през следващите няколко дни ще имаме повече информация."
"Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм", заяви той.