Министерството на вътрешната сигурност на САЩ предприе вчера стъпки за прекратяване на въведеното по времето на Байдън предоставяне на Временен защитен статут за венецуелските мигранти в САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството заяви, че Венецуела вече не отговаря на изискванията за това.

Временният защитен статут е достъпен за хора, чиито родни страни са преживели природно бедствие, въоръжен конфликт или друго извънредно събитие. Той осигурява на разрешение за работа и временна защита от депортация.

"Като претеглихме въпросите на обществената безопасност, националната сигурност, миграционните фактори, имиграционната политика, икономическите съображения и външната политика, е ясно, че позволяването на венецуелските граждани да останат временно в Съединените щати не е в най-добрия интерес на Америка," се казва в изявление на говорител на министерството.

Статутът ще да изтече на 10 септември. Според данни, публикувани от Конгреса през декември, повече от 256 000 венецуелци са получили такъв статут по силата на решението от 2021 г.

Администрацията на президента Доналд Тръмп за пръв път предприе стъпки за премахване на защитата срещу депортация за венецуелците през февруари.

Въпреки че федерален съд блокира хода през март, по-късно Върховният съд на САЩ даде разрешение на федералното правителство да продължи с депортациите.

