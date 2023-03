57-годишен американец бе освободен от затвор във Флорида, след като излежал 34 години от 400-годишната си присъда за въоръжен грабеж, но се оказал невинен, съобщиха американските медии.

През април 1989 г. Сидни Холмс е признат за виновен за това, че е бил шофьор на двама извършители на въоръжен грабеж, които нападнали мъж и жена пред смесен магазин в района на Форд Лодърдейл. Пред съдебното жури обаче жертвите дали твърде неясни описания на водача на колата, с която избягали нападателите им. По думите й автомобилът приличал малко на този, който притежавал и шофирал Сидни Холмс.

Въпреки спорните показания Холмс е осъден на 400 години затвор, след като съдията преценил, че 825-годишна присъда, поискана от прокуратурата, ще е "малко прекалена".

"Причината за тежката присъда е да се гарантира, че той няма да бъде на свобода, докато е жив", коментира тогава обвинителят по делото Питър Магрино. Той обяснява, че не е поискал доживотна присъда, тъй като Сидни Холмс би имал право на предсрочно освобождаване след 25 години.

Така американецът прекарва следващите 34 години в затвора. През 2020 г. Сидни Холмс подава молба за преразглеждане на случая му от Отдела за преглед на присъдите на държавния прокурор на окръг Брауърд, който разглежда потенциално несправедливи присъди. Мъжът твърди, че е невинен.

Това се потвърждава и от повторното разглеждане на случая му. От прокуратурата признават, че доказателствата по делото сочат, че Сидни Холмс е станал жертва на "случайни съвпадения" и не е участвал във въоръжения грабеж, за който е осъден. Разследването установява, че той е осъден след "погрешно разпозване" от страна на свидетеля.

Така на 13 март Сидни вече е свободен човек.

"Никога не загубих надежда и знаех, че този ден ще дойде. И днес този ден настъпи. Нямам търпение да прегърна мама, като свободен човек, за първи път от 34 години", каза Холмс.

A 400-year sentence. Sidney Holmes was wrongly convicted of armed robbery in 1989 and was sentenced to 400 years in prison — despite NO evidence of him committing the crime. Absolutely heartbreaking… thankfully, 34 years later Holmes is finally free! TwoAmericas pic.twitter.com/sGeDPU2Ouk