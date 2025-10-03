Тринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Русия - Украйна

Тя съобщи в "Телеграм", че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета, добавя БТА.

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети.

На този фон електричеството в няколко украински области бе спряно заради руската атака с ракети и дронове, като най-критична е ситуацията в Сумска и Черниговска област, предаде Укринформ, като се позова на енергийния оператор Укренерго.

"В резултат на вражеските удари с дронове и ракети потребителите в няколко области останаха тази сутрин без електричество. Ситуацията е най-тежка в Сумска и Черниговска област, където щетите по енергийната инфраструктура са най-големи. В момента тече работа по възстановяването на мрежата", пише в изявлението.

Към момента в Черниговска област има въведен временен режим на тока, добавя БТА.

Тази сутрин потреблението на електричество в Украйна съвпада с нивата от предходния ден. Това се дължи на облачното време и валежите в някои области, което намалява продуктивността на соларните панели и води до по-висока зависимост от общата енергийна мрежа.

Путин: Европа е виновна, че войната продължава. Русия няма да напада, но ще отвърне на провокации
Виж още Путин: Европа е виновна, че войната продължава. Русия няма да напада, но ще отвърне на провокации

По-рано бе съобщено, че през нощта на сряда срещу четвъртък руски удари са поразили енергийни инфраструктура в Слявуч и причиниха спирания на тока в близките населени места, части от Черниговска област, както и пълно прекратяване на работата на Чернобилската атомна централа. Вчера районите Конотоп и Шотска в Сумска област останаха без електричество заради руските атаки.

Днес Русия извърши и нови удари срещу енергийни съоръжения.

