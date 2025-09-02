Повече от 300 жители в Ростовска област са евакуирани след украинска атака с безпилотници, каза губернаторът на руския регион

Украинската противовъздушна отбрана свали тази нощ 120 от 150 руски дрона, предаде местната новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на военновъздушните сили на страната.

От 19 часа вчера руските сили са пуснали 150 дрона "Шахед", както и няколко дрона примамки.

Въздушните атаки са отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според първоначални данни от тази сутрин армията е свалила 120 дрона "Шахед" и няколко дрона примамки над Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

По-рано Укринформ съобщи, че в град Била Церква е избухнал пожар вследствие на руска атака с дрон. Един човек е убит и още няколко са ранени.

Тази нощ над 20 дрона атакуваха южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали на приложението "Телеграм". По тяхна информация заплаха от атаки с дронове е имало в градовете Измаил, Болград, Сарата, Вилково, Килия, Татарбунари и Рени, както и в околните села.

Тревогата бе обявена в 22:59 часа местно време снощи, допълва БТА.

Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Измаил бе подложен на масирана атака с дронове в продължение на повече от два часа и в украинския крайдунавски град отекваха силни взривове, съобщиха местните канали в приложението "Телеграм".

По тяхна информация основната траектория на дроновете, насочени към Измаил, минава през селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак, Катлабуг, както и Болградски район. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи.

Атаката с дронове в Измаил е предимно около пристанището, информират местните канали в "Телеграм". Съобщава се за поразени цели.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Повече от 300 души бяха евакуирани снощи от апартаментите си след украинска атака с дронове в Ростовска област, каза днес губернаторът на руския регион Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс.

"В един от апартаментите бе открит неизбухнал снаряд (от дрон)", написа Слюсар в приложението "Телеграм". "Като предпазна мярка 320 жители на сградата се евакуират", добави той.

По думите му атаката е нанесла щети на няколко жилищни сгради и е предизвикала малки пожари в региона. Трима души, включително едно дете, са леко ранени, каза още Слюсар.

Румънските власти предупредиха населението в окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха заради руската атака срещу Украйна

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) за северната част на окръг Тулча на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

Населението в тази част на Румъния бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.

