Русия потвърди за атаката, затвори летищата в Уфа и Оренбург, гори огромен пожар в ударения завод "Башнефт-Новойл"

8513 Снимка: iStock by Getty Images

Киев обяви, че е извършил за атака с дронове камикадзе срещу нефтозавод в руския град Уфа.

Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР) заяви, че провело операция срещу нефтопреработвателния завод "Башнефт-Новойл" в столицата на руската република Башкортостан, предаде "Укринформ".

Представители на ГУР заявиха, че заводът е бил атакуван на 12 септември с дронове камикадзе, които са предизвикали взрив, последван от голям пожар.

По първоначални данни при атаката са нанесени значителни щети.

Русия потвърди за "терористичната атака", а летището временно беше затворено.

ТАСС съобщи за ограничения в полетите на летищата в Уфа и Оренбург, по информация на Росавиация.

Местни жители съобщиха в социалните мрежи, че над Уфа са прелетели дронове, като по-късно са се чули експлозии и на територията на нефтопреработвателния завод е избухнал пожар, пишат още "Укринформ" и БТА.

В Башкортостан е била обявена опасност от атака с безпилотни летателни апарати.

Според източници на държавната украинска агенция УНИАН ударът е повредил сериозно вакуумната колона на първичната преработка на нефт.

Ударите са нанеслени поне от два безпилотника, твърди руската страна.

При атаката няма пострадали и загинали, предава опозиционната руска медия "Медуза", която цитира ръководителя на Башкортостан Радий Хабиров. По думите му станалото е "терористична атака на дронове от самолетен тип".

Охраната на предприятието е забелязала единия дрон и е открила огън по него, като го е свалила.

"Производствената площадка има незначителни повреди, възникна пожар, който в момента се гаси", съобщава още Хабиров.

Впоследствие е свален още един дрон на територията на предприятието. Още се уточняват щетите, нанесени от него, посочва държавният ръководител на републиката.

В града е прекъснат достъпът до мобилен интернет.

Ударът е далеч от Украйна и дори от руската столица, чак на територията на Урал, а град Уфа се намира на около 1520 км източно от Москва.

