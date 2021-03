Русия показа нетрадиционен метод за имунизация срещу коронавируса. В Сибир поставят ваксина в медицински влак, предаде Reuters.

Подвижния ваксинационен център е очакван от жителите на Тулун в Иркутска област. В обявения час се събират желаещи за имунизация и им се поставя доза от Sputnik V.

Всеки от вагоните е разделен по функции - приемна, чакалня, манипулационна, лекарски кабинети и спешни звена.

Ваксинации се извършват и в западните части на Сибир.

В този период на годината достъпът до определени селища все още е затруднен, но на медицинските екипи е осигурен специален транспорт, за да достигнат и до найотдалечените села, в които има и регистрирани случаи на заразени.

See how Russia’s Academician Fyodor Uglov medical train is providing COVID-19 vaccination services to people in the town of Tulun in Irkutsk Region. pic.twitter.com/nnhqKwgCbO