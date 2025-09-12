Демонстрация на сила в момент на голямо напрежение във войната в Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове в нейното небе

Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море. На тях са поканени оперативни групи и военни контингенти на страните от ОДКС, ШОС и други партньорски държави на Русия.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ройтерс отбелязва, че ученията са планирани много преди инцидента с дроновете.

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".

По време на тях ще се отработи планирането на използването и на ядрено оръжие и "Орешник", съобщи през август министърът на отбраната Виктор Хренин. "За нас това е важен елемент от стратегическото възпиране. Както изисква държавният глава, ние трябва да сме готови за всичко. Виждаме ситуацията на нашите западни и северни граници и не можем спокойно да наблюдаваме милитаризацията и военната активност. Ние демонстрираме своята отвореност, миролюбие, но барутът винаги трябва да се държи сух", каза Хренин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя страна.

Преди четири години обаче Русия мобилизира около 200 000 войници като част от военни учения със своя съюзник Беларус. Месеци по-късно президентът Владимир Путин нареди на войските си да нахлуят в Украйна. Тазгодишната част от маневрите - известни като "Запад" - вероятно ще бъде много по-малка, предвид разтегнатите военни сили на Русия в Украйна. Но напрежението се засили, след като залп от руски дронове наруши полското въздушно пространство тази седмица, което накара правителството във Варшава да потърси отговор от НАТО.

Полша обяви, че разполага около 40 000 войници по границите с Беларус и Русия. Преди това на границата имаше около 10 000 полски войници.

"Полша се подготвя за маневрите "Запад 2025" от много месеци", заяви вчера заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред телевизия Polsat News. "Полската армия проведе учения, в които участваха над 30 000 полски войници, както и войници от алианса [НАТО], за да може да реагира адекватно", заяви той. "Нека не забравяме, че "Запад 2025" е настъпателно учение."

Москва може да тества способността на НАТО да защитава своите държави членки. Според оценки на Министерството на отбраната на Литва, водената от Русия операция ще разполага с около 30 000 войници.

Междувременно Полша затвори границата си с Беларус, а Русия призова да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад 2025". Мярката засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки. Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа", каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Съвместните стратегически учения на Русия и Беларус "Запад" се провеждат от 2009 г. с редовност на всеки четири години. Така че, те са били проведени през 2009, 2013, 2017 и 2021. Но през 2023 г. ученията бяха отменени. "Тази година имаме учения в Украйна" - така коментира "РИА Новости" причините за тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу.

