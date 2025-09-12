Херцогът на Съсекс: Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко по силите си, за да помогнем в процеса на възстановяване

3904 Снимка: БТА

Принц Хари пристигна на неочаквано посещение в Киев по покана на украинското правителство, заявявайки, че иска да направи "всичко възможно", за да подпомогне възстановяването на хилядите военнослужещи, тежко пострадали в трите години война срещу Русия.

По време на визитата в украинската столица той и екипът му от Invictus Games Foundation, която организира спортни състезания за ранени ветерани от войните ще представят нови инициативи за подкрепа на рехабилитацията на ранените, с цел в бъдеще помощта да достигне до всички региони на страната.

Снимки: БТА

По-рано тази година се появиха данни, че войната вече е причинила трайни увреждания на 130 000 души, като правителството на Украйна поставя спортната рехабилитация в центъра на своята политика за подпомагане на ветераните.

"Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко по силите си, за да помогнем в процеса на възстановяване," заяви херцогът на Съсекс в интервю за The Guardian, дадено във влака към столицата.

Той добави: "Можем да продължим да показваме човешката страна на хората, замесени в тази война, и през какво преминават. Трябва постоянно да напомняме за това, защото е лесно човек да притъпи сетивата си към случващото се."

Принцът разкри, че първоначално е бил поканен в Киев от Олга Рудниева, основател и директор на центъра за лечение на ампутирани Superhumans в Лвов. Това е второто му посещение в центъра след визита през април, но се срещнал с нея случайно няколко месеца по-късно в САЩ. "Натъкнах се на Олга в Ню Йорк. Това беше случайна среща и я попитах как мога да помогна. Тя ми каза: "Най-голямо въздействие би имало, ако дойдеш в Киев". Трябваше да се консултирам със съпругата ми и с британското правителство, за да се уверя, че е възможно. След това дойде и официалната покана", разказа Хари.

Скрийншот от YouTube

Украйна участва за първи път в Invictus Games през 2017 г., а интересът и нуждата от състезанието, създадено от принца през 2014 г. за ранени ветерани, са нараснали значително след началото на конфликта с Русия. Хари си припомни как украинският отбор е бил приет на игрите в Хага преди две години: "Беше забележително. Всички участници имаха своя път до игрите, но никой от другите не се връщаше обратно на фронта. Това направи украинците различни. Всички почувстваха огромна връзка с тях. Някои от състезателите буквално бяха извадени от бойното поле и после се връщаха обратно.."

По време на визитата си Хари ще посети Националния музей на историята на Украйна във Втората световна война и ще се срещне с около 200 ветерани, които също са поканени. Очаква се той да проведе разговори и с премиера на Украйна Юлия Свириденко.

"Пътуването до Киев ще ми даде възможност да разговарям с ветерани и да видя част от разрушенията лично," каза той. Макар че Invictus Games остават основният акцент на фондацията, тя разширява програмите си за спортно възстановяване, за да предоставя повече възможности извън самите игри - включително чрез предоставяне на спортно оборудване в Украйна.

Наталия Калмикова, министър на ветераните на Украйна, заяви, че спортът е станал "ключов елемент в здравеопазването за ветераните". "Благодарение на партньорството ни с Invictus Games Foundation успяхме да утвърдим и развием ролята на спорта във възстановяването в Украйна и затова той е включен в стратегията ни за политиките за ветераните," обясни тя.

По данни от март тази година над 22 000 ветерани в Украйна вече са се възползвали от различни програми - като абонаменти за фитнеси и басейни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.