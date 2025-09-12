5612 Снимка: Телеграм, УНИАН

Украйна атакува Русия с дронове тази нощ, руските ПВО са свалили 221 украински безпилотници, съобщи МО на РФ, цитирано от Франс прес.

"Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин", цитиран от Ройтерс.

В изявление на руското военно ведомство, цитирано от ТАСС, се казва, че са свалени "85 безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Брянска област, 42 - над територията на Смоленска област, 28 - над територията на Ленинградска област, 18 - над територията на Калужка област, 14 - над територията на Новгородска област, по девет над териториите на Орловска област и Московския регион, 7 - над територията на Белгородска област, по три - над териториите на Ростовска и Тверска област, и по един - над териториите на Псковска, Тулска и Курска област".

Заради украинската атака бяха отменени полети на петербургското летище "Пулково". Задържани са 28 полета, 13 са отменени, преместени на резервно летище са други 11 самолета, съобщи УНИАН.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия - Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в "Телеграм".

Атаката на Украйна предшества началото на днешните мащабни съвместни военни учения на Русия и Беларус "Запад" - два дни след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Заради учението Полша затвори границата си с Беларус, а Москва я призова да отмени мярката.

Ден по-рано Русия алармира, че украински дронове са атакували учебен център в Запорожката атомна електроцентрала, съобщи установената от Москва администрация на електроцентралата, цитирана от Ройтерс.

Няма жертви, а информацията за потенциалните щети се изясняват, допълват от администрацията на електроцентралата.

Руските сили превзеха Запорожката атомна електроцентрала през първите седмици на войната на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. Всяка от страните редовно обвинява другата в стрелба към Запорожката АЕЦ или предприемане на други действия, които биха могли да предизвикат ядрена авария, припомня агенцията.

