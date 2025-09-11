Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха Франс прес и ТАСС.

Полша забрани гражданските полети и дроновете по границите си с Беларус и Украйна
"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова.

"Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".

Мярката ще важи до девети декември. Москва отхвърли обвиненията на Запада, че нарочно е изпратила дронове в Полша с цел провокация. Руското министерство на отбраната заяви, че ударите са били насочени към военни обекти в Западна Украйна, а не Полша.

